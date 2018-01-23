اليوناميد تدعم عملية التسريح وإعادة الإدماج لـ500 مقاتل سابق في دارفور

التنمية و السلام وجهان لعملة واحدة ......لذا فإن تأهيل المقاتلين السابقين للعودة إلى الحياة المدنية من خلال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج كمرحلة أولى، جزء لا يتجزأ من توطيد السلام في مرحلة ما بعد الصراع ، والذي يحتل مكانة بارزة على سلم أولويات البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد).

وفي هذا الإطار، قامت (اليوناميد) بالتعاون مع مفوضية السودان لنزع السلاح وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم عملية التسريح وإعادة الإدماج التى تم تنظيمها في معسكر دار الأرقم بالفاشر شمال دارفور لخمسمائة مقاتل سابق من بينهم مقاتلون تابعون للحركات المسلحة الإحدى عشرة الموقعة علي اتفاقيات السلام بدارفور و كذلك من القوات المسلحة السودانية .

الزميلة لمياء محمد صالح مصطفي من راديو (اليوناميد) تابعت الفعاليات وأعدت لنا التقرير التالي.