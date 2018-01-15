اليمن يواجه تفشيا متسارعا لوباء الدفتيريا

تعرب وكالات الأمم المتحدة عن القلق إزاء تفشي وباء الدفتيريا بشكل متسارع في اليمن، إذ وصل عدد حالات الإصابة التي تم تشخيصها معمليا إلى 610، فيما لقي 48 شخصا مصرعهم في أقل من أربعة أشهر.

وقد وقعت معظم حالات الإصابة في إب والحديدة، إلا أن المرض يتفشى بشكل سريع إذ يؤثر الوباء الآن على 19 من محافظات اليمن الثلاث والعشرين.

الطفل عبد الرحمن البالغ من العمر 4 سنوات هو أحد المصابين بالدفتيريا.

أخذه والده إلى المستشفى عندما اشتكى من ألم في الحلق.

"أخذت عبد الرحمن عندما أصيب بالتهاب في حلقه، إلى مستشفى أهلي. قالوا إن هناك اشتباه في الإصابة بالدفتيريا، فتم تحويلي إلى مستشفى السبعين، وهناك وجدت اهتماما حيث كان هناك قسم خاص بالدفتيريا. الحمد لله جلبوا اللقاح من وزارة الصحة، والآن تحسنت حالته كثيرا. في البداية كنت متخوفا من الحالة. فقد كان يتنفس بصعوبة في أول ليلة، وكانت حالته سيئة جدا. كنت خائفا عندما تحدثت مع الطبيب لأن المرض وبائي. ولكن الحمد لله عندما رأيت أنه تحسن، زال الخوف والخطر."

ويواجه اليمن شحا حادا في الأدوية ومضادات الدفتيريا. وقد وزعت منظمة الصحة العالمية ما قيمته 200 ألف دولار من المضادات الحيوية والمواد المضادة للسموم في المحافظات المتضررة.