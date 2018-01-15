وصول 4 رافعات متنقلة إلى ميناء الحديدة لدعم جهود توزيع المساعدات

وصلت سفينة تقل أربع رافعات متنقلة، اشتراها برنامج الأغذية العالمي، إلى ميناء الحديدة باليمن لإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية بشكل أسرع للأسر اليمنية.

وذكر البرنامج أن الرافعات، الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ضرورية لتعزيز قدرات ميناء الحديدة.

ويستقبل الميناء 70% من الواردات اليمنية، بما في ذلك مواد الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها.

وتستطيع كل من تلك الرافعات حمل ما يصل إلى 60 طنا، بما سيعزز عملية تفريغ الشحنات الإنسانية ومواد الإغاثة.

وقامت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتيسير نقل الرافعات إلى اليمن على متن سفينة مستأجرة من برنامج الأغذية العالمي.

ويحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 11.3 مليون تشتد حاجتهم للمساعدة، بزيادة تفوق المليون عن مارس 2017.

ويشمل عدد المحتاجين في اليمن أيضا 8.4 مليون جائع يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الغذائية الخارجية. ويعيش معظمهم في مناطق بوسط وشمال اليمن، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع وبأفضل تكلفة انطلاقا من ميناء الحديدة.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات لنحو سبعة ملايين شخص في اليمن منذ أغسطس 2017، وهو ضعف العدد الذي تمكن من دعمه في النصف الأول من العام نفسه.