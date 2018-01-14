2018/01/14

مقتل أكثر من 30 طفلا في الغوطة الشرقية منذ بداية العام

أرشيف: أسرة تفر من أعمال العنف في أحد أحياء الغوطة الشرقية في سوريا Photo: UNICEF/Amer Al Shami

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 30 طفلا قتلوا خلال الأيام الخمسة عشرة الأولى من العام الحالي في الغوطة الشرقية بسوريا، حيث يعيش مئات الآلاف، من بينهم أكثر من 200 ألف طفل، تحت الحصار منذ عام 2013.

وفي بيان صحفي قال فران أيكيثا ممثل اليونيسف في سوريا إن التقارير أفادت بأن أعمال العنف في إدلب، بشمال غرب سوريا، قد أدت إلى قتل وجرح عشرات الأطفال والنساء وتشريد مئة ألف مدني على الأقل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف أيكيثا " من المخجل، ونحن على مشارف مرور سبع سنوات على الأزمة أن تستمر الحرب على الأطفال في سوريا تحت أنظار العالم. وتستمر معاناة ملايين الأطفال في جميع أنحاء سوريا وفي البلدان المجاورة، بسبب العواقب المدمرة لاستمرار العنف في أجزاء عديدة من البلاد."

وأضاف أن المعلومات التي تلقتها اليونيسف من داخل الغوطة الشرقية تفيد بأن الأهالي يحتمون تحت الأرض خوفا على حياتهم من أعمال العنف.

وشدد على ضرورة السماح بالوصول الإنساني للأطفال المحتاجين للمساعدة الإنسانية على وجه السرعة ودون قيود، أينما كانوا في سوريا.

وأكد أن اليونيسف ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لبقاء الأطفال وصحتهم النفسية والعقلية في جميع أنحاء سوريا.

وتساءل ممثل اليونيسف في سوريا قائلا "ما الذي يحتاجه العالم من أجل البدء بالعمل المشترك لإنهاء الحرب على الأطفال في سوريا؟"




البرنامج اليومي
البرنامج اليومي
Loading the player ...

وراء كواليس الأمم المتحدة

2017 General Assembly Debate

 

يناير 2018
الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  