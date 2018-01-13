الأمين العام يؤكد التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم جهود السلام في كولومبيا

أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم جهود السلام في كولومبيا، مشددا على أن كل الأطراف الكولومبية لها دور يتعين أن تقوم به من أجل السلام الدائم بأنحاء البلاد.

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي في العاصمة بوغوتا في اليوم الأول لزيارته الرسمية لكولومبيا.

"في الوقت الراهن نرى مزيدا من الصراعات الجديدة في العالم، كما أن الصراعات القديمة تبقى بدون حل، لذلك فإن لما يحدث في كولومبيا أهمية رمزية أساسية للعالم. أعتقد أن من واجب الجميع تقديم الدعم الكامل لعملية بناء السلام في كولومبيا التي يقوم بها الشعب الكولومبي."

وأضاف غوتيريش أن الأمر لا يتعلق فقط ببناء السلام ولكن أيضا بفرض سيطرة الدولة على جميع الأراضي الكولومبية وتحقيق الأمن والتنمية وتوفير الخدمات العامة.

وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة الكولومبية في مساعيها من أجل بناء السلام وأيضا بناء الديمقراطية الجامعة.