دي مستورا يعرب عن صدمته لوفاة منير درويش عضو وفد المعارضة السورية المفاوض
أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا عن صدمته وحزنه لخبر وفاة السيد منير درويش في مستشفى بدمشق في "أعقاب دهسه بسيارة يقودها مهاجم مجهول خارج منزله."
وفي بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوث الخاص، دعا دي مستورا إلى تحديد هوية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
وذكر البيان أن السيد درويش كان عضوا بمنصة القاهرة ووفد المعارضة السوريه المفاوض "ومؤيدا مهما لوحدة المعارضة والانتقال السياسي عبر التفاوض، وأنه ظل في دمشق ساعيا إلى تحقيق السلام ومستقبل أفضل لبلده."
وأضاف البيان أن السيد درويش "قاد المحادثات التقنية المشتركة لمنصة القاهرة في شهري يونيو ويوليو 2017 بدرجة عالية من الخبرة والبراغماتية حيث أكسبته معرفته وتواضعه احتراما داخل وخارج تلك المنصه ومن فريق الأمم المتحدة."
وقدم المبعوث الخاص خالص تعازيه لأسرة السيد درويش وزملائه.
قدم تحت عالم الأمم المتحدة.