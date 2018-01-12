2018/01/12

اليمن: ترحيب أممي بفتح ميناءي الحديدة والصليف للشحنات التجارية والإنسانية

ميناء الحديدة، اليمن. Photo: Giles Clarke/OCHA

رحب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، بفتح ميناءي الحديدة والصليف للشحنات التجارية والإنسانية، داعيا التحالف الذي تقوده السعودية إلى مواصلة السماح للسفن بالوصول إلى موانئ البحر الأحمر، وكذلك الحوثيين إلى الكف عن تهديد هذا الطريق الحيوي.

هذا بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي:

"منذ 20 كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، عندما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه سيبقي ميناءي الحديدة والصليف في البحر الأحمر مفتوحين لمدة شهر واحد، للبضائع الإنسانية والتجارية، قامت 13 سفينة بتسليم شحنات من الأغذية والوقود تشتد الحاجة إليها من خلال هذين الميناءين. وهناك المزيد من عمليات التسليم."

هذا وقد أشاد ماكغولدريك بموافقة التحالف على نقل أربع رافعات إلى ميناء الحديدة لتعزيز قدرة الميناء في سرعة تفريغ السفن.

ووفق مكتب الشؤون الإنسانية، يحتاج حوالي 22 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات إنسانية، يعيش أكثر من 70 في المائة منهم بالقرب من الميناءين.




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