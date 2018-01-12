حدوث أكبر تفش على الإطلاق لداء الليستريات في جنوب أفريقيا

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن جنوب أفريقيا تمر حاليا بأكبر تفش لداء الليستريات على الإطلاق على مستوى العالم، حيث تم تأكيد 748 حالة مختبريا وقعت بين يناير 2017 و5 يناير 2018.

كريستيان ليندماير، المتحدث باسم المنظمة، أشار في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، إلى أن المرض ينتشر بالأساس من خلال الطعام الذي نتناوله، وأنه لا ينتقل من شخص إلى آخر؛ باستثناء بالطبع الأطفال، حيث تنتقل إليهم العدوى من أمهاتهم على سبيل المثال.

"تشهد جنوب أفريقيا حاليا أكبر تفش لداء الليستريات في العالم. حدث تفش آخر كبير في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2011، وآخر أكبر من ذلك في إيطاليا في عام 1997. ولكن بحسب معلوماتنا، فإن هذا هو الأكبر حتى الآن، مع ما يقرب من 750 حالة مؤكدة معمليا من الليستريات، ووفاة 61 مريضا بالفعل."

ويوجد داء الليستريات بالأساس في قطاع الأغذية، حيث توجد بكتيريا الليستيريا في منتجات الألبان غير المبسترة، خاصة الحليب غير المبستر، وفي الأطعمة الجاهزة، وأيضا في المواد الغذائية في الثلاجات مثل اللحوم النيئة والنقانق والجبن.

وبينما يمكن أن تؤثر هذه البكتيريا على أي شخص، إلّا أن الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة أكثر عرضة للخطر بشكل خاص، مثل الرضع وحديثي الولادة.

وقدمت منظمة الصحة العالمية خمس توصيات للتأكد من سلامة الغذاء وأمنه، وهي:

- الحفاظ على النظافة، غسل اليدين قبل تناول الطعام وأثناء إعداده بشكل مستمر.

- فصل الأطعمة النيئة والمطبوخة، مثل اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية عن الأطعمة الأخرى.

- طهي الأطعمة جيدا وبشكل تام، خاصة اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.

- حفظ الأطعمة في درجات حرارة آمنة، وتبريدها وتسخينها بشكل صحيح.

- تناول المياه الصالحة للشرب أو جعلها آمنة عن طريق الغليان، واختيار الأطعمة التي تمت معالجتها بشكل صحيح وآمن مثل منتجات الألبان المبسترة، وغسل الفواكه والخضروات جيدا، خاصة إذا كانت نيئة.