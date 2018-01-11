خطوة بخطوة: خطة عمل الأمم المتحدة الرامية الى تحقيق الاستقرار في ليبيا

بيان صحفي صادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أنسميل).

وصل وكيل الأمين العام للشؤون السياسية السيد جفري فيلتمان إلى ليبيا بتاريخ 10 يناير للتباحث مع القادة الليبيين بشأن تنفيذ خطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة فضلا عن الطرق الكفيلة بتعزيز الدعم الدولي لليبيا. وبالتعاون مع الزملاء في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ننظر اليوم الى ما تنطوي عليه الخطة وما تقوم به الأمم المتحدة بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع الليبيين لإنجازها.