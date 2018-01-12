مكتب حقوق الإنسان: التصريح المنسوب للرئيس الأميركي حول "الدول القذرة" عنصري ومشين

قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما نسب إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وصف دول معينة بأنها قذرة، تصريحات عنصرية.

جاء ذلك أثناء رده على أسئلة الصحفيين في جنيف.

"إذا تم تأكيد ذلك فستكون تعليقات مخزية وصادمة من رئيس الولايات المتحدة. آسف، ولكن لا توجد كلمة أخرى يمكن استخدامها سوى كلمة (عنصرية). لا يمكن وصف دول وقارات بأكملها بأنها مناطق قذرة لا يرحب بسكانها لأن لونهم ليس أبيض. التعليقات الإيجابية حول النرويج تجعل المعنى الكامن واضحا."

وكانت التقارير قد نقلت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضته لقبول الولايات المتحدة هجرة مواطنين من دول وصفها بالقذرة ومنها هايتي، بدلا من دولة مثل النرويج.

وقد أكد ترامب اليوم، في حسابه على موقع تويتر، أنه لم يستخدم أي كلمات مهينة ضد هايتي أو مواطنيها.

وقال روبرت كولفيل إن تلك التعليقات، وما ذكر من قبل عن المواطنين من المكسيك والمسلمين والمقترحات السياسية التي تستهدف مجموعات معينة بناء على الدين أو الجنسية والتردد في إدانة معاداة السامية والعنصرية من المؤمنين بتفوق الجنس الأبيض في مدينة شارلوتسفيل، كل ذلك يتناقض مع القيم العالمية التي سعى العالم لتحقيقها منذ الحرب العالمية الثانية والهولوكوست.

وأضاف المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان أن الأمر لا يتعلق باستخدام لغة بذيئة فقط ولكنه يشجع أيضا العنصرية وكراهية الأجانب.