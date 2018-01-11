2018/01/11

الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وعقبة أمام السلام

نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، - من الأرشيف . UN Photo/Eskinder Debebe

جدد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط التأكيد على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني وفق القانون الدولي، وأنها إحدى أكبر العقبات الماثلة أمام تحقيق السلام.

جاء ذلك عقب صدور قرار متعلق بإنشاء أكثر من 1000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة. وحث ملادينوف السلطات الإسرائيلية على وقف مثل تلك الأعمال والتراجع عنها.

وذكر المسؤول الدولي، في بيان صحفي، أن الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة ببعضها وقادرة على البقاء، في إطار حل الدولتين المتفاوض عليه.

وأضاف أن المستوطنات تعزز واقع الدولة الواحدة، بما لا يتماشى مع تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين.




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