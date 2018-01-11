مسؤول عمليات حفظ السلام: السودان يعزز سيطرة الدولة على دارفور ويشرع في نزع الأسلحة

قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا إن "الحكومة السودانية تعزز بقوة سيطرتها وسلطة الدولة عبر دارفور" باستثناء بعض الجيوب في منطقة جبل مرة التي يسيطر عليها جيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد، مع عدد من الجماعات المتمردة الأخرى.

وأضاف لاكروا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أن حملة نزع السلاح، التي تنفذها الحكومة السودانية، قد تلقت ردود فعل متباينة:

"بدون حوادث كبيرة عموما، تلقت حملة نزع السلاح ردود فعل متباينة وشكوكا، لا سيما من قبل مجتمعات النازحين داخليا، في حين ترى السلطات المحلية وزعماء القبائل أنها زادت من الأمن بين المجتمعات المحلية. وتتواصل بعثة اليوناميد مع السلطات حول ما أفيد عن وجود مخاوف بشأن عدم احترام سيادة القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالحملة، مع متابعة سيرها في مخيمات النازحين بما في ذلك مخيم كلمة."



وبناء على تحسن الحالة الأمنية في المنطقة، كان مجلس الأمن قد اتخذ في حزيران / يونيه الماضي القرار 2363 الذي أيد فيه عملية إعادة تشكيل اليوناميد على مرحلتين. وكجزء من المرحلة الأولى، قامت البعثة بتسليم 11 موقعا إلى الحكومة السودانية بنهاية أكتوبر، كما قال لاكروا.

وفيما يتعلق بالعملية السياسية في دارفور أو بتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام، أشار وكيل الأمين العام إلى عدم حدوث "تقدم ملموس" في هذا الصدد.

من جانبه، قال السفير السوداني عمر دهب فضل إنه لم يبق من الأزمة في دارفور سوى بعض المسائل المتبقية، مثل قضايا التشرد والتنمية المرتبطة بجدول أعمال بناء السلام. وأضاف أن الوقت قد حان لكي تسهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حل هذه المسائل.

"إن الحكومة السودانية لن تدخر جهدا في سبيل تنفيذ هذه الحملة، وعلى كل من يحمل السلاح من المدنيين، وأن يتم حصر حمل السلاح على القوات المسلحة والقوات الأمنية فقط. ويطبق القانون على كل من يتجاوز أو يرفض الإذعان لأحكام القانون الخاص بالأسلحة والذخائر. ونؤكد أن السبيل لتنفيذ هذه الحملة هو التقيد الصارم بالقانون دون استثناء، وهو ما تم حتى الآن".



وأضاف السفير السوداني أن بلاده مستعدة لترك هذه الحملة لقوات اليوناميد للقيام بها إذا ما التزمت بذلك، مؤكدا أن وجود الأسلحة في مناطق الصراع السابقة لن يؤدي إلّا إلى استمرار التحديات.