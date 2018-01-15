بعثة اليوناميد تدعم التعليم في غرب دارفور باعتباره ركيزة السلام والتنمية

قامت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور بتوزيع لوازم مدرسية في مدرسة الكارك في قرية الكارك في الجنينة بغرب دارفور . ويهدف المشروع إلى تحسين المرافق المدرسية وتوفير بيئة تعليمية مواتية، كجزء من التنسيق العسكري- المدني التابع للبعثة، وتنفذه الكتيبة الإندونيسية -03 التابعة لليوناميد.

وأكد المسؤول في العملية المختلطة، أثناء حديثه خلال مراسم التسليم، استعداد البعثة لدعم هذه الأنشطة الرامية إلى دعم التعليم من أجل مستقبل أفضل لجميع أنحاء دارفور مؤكدا أن التعليم هو أساس التنمية والسلام.

التفاصيل في تقرير أم الحسن إسحاق نمر من راديو اليوناميد.