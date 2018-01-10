الأمم المتحدة تؤكد دعم جهود الشعب الليبي على مسار إجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة

أكد جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الشعب الليبي على مسار إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات وتحقيق المصالحة.

أكد السيد جيفري فلتمان في مؤتمر صحفي عقده برئاسة الوزراء في #طرابلس أن أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش ملتزم بدعم أبناء الشعب الليبي الذين يعملون من أجل الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة المحلية والوطنية. #ليبيا pic.twitter.com/ztnN2CkM3r — UNSMIL (@UNSMILibya) January 10, 2018

جاء ذلك أثناء زيارة يقوم بها فيلتمان لليبيا للقاء القادة لبحث تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا وسبل تعزيز الدعم للشعب في هذا المنعطف الدقيق.

ولدى وصوله إلى طرابلس التقى فيلتمان والممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

2/1 التقى وكيل الأمين العام جيفري فيلتمان والممثل الخاص #غسان_سلامة بالرئيس فائز السراح بطرابلس، حيث نقل السيد فيلتمان التزام الأمين العام بدعم العملية السياسية وانهاء مراحلها كلياً وبناء مؤسسات مستقرة وفعالة في #ليبيا. pic.twitter.com/JhbaKg7Qnl — UNSMIL (@UNSMILibya) January 10, 2018

كما التقى فيلتمان وسلامة رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي.

التقى وكيل الأمين العام السيد جيفري فيلتمان والممثل الخاص #غسان_سلامة برئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في طرابلس حيث تم مناقشة أخر المستجدات حول خطة عمل الأمم المتحدة من أجل #ليبيا. pic.twitter.com/CtLeIBpowN — UNSMIL (@UNSMILibya) January 10, 2018

وأثناء لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي في ليبيا، جدد وكيل الأمين العام للشؤون السياسية التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي.

التقى وكيل الأمين العام جيفري فيلتمان والممثل الخاص#غسان_سلامة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المقيم في #ليبيا بمقر بعثة الأمم المتحدة في #طرابلس، وجدد التزام الأمم المتحدة والأمين العام تجاه شعب ليبيا و إنهاء الفترة الانتقالية تكثيف عمل الامم المتحدة والمجتمع الدولي من داخل #ليبيا. pic.twitter.com/qtSnDedJ5j — UNSMIL (@UNSMILibya) January 10, 2018

وكان فيلتمان قد وصل إلى ليبيا قادما من تونس التي بدأ فيها زيارة للبلدين تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الحالي.