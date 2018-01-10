2018/01/10

الأمم المتحدة تؤكد دعم جهود الشعب الليبي على مسار إجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة

أكد جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الشعب الليبي على مسار إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات وتحقيق المصالحة.

جاء ذلك أثناء زيارة يقوم بها فيلتمان لليبيا للقاء القادة لبحث تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا وسبل تعزيز الدعم للشعب في هذا المنعطف الدقيق.
ولدى وصوله إلى طرابلس التقى فيلتمان والممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

كما التقى فيلتمان وسلامة رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي.

وأثناء لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي في ليبيا، جدد وكيل الأمين العام للشؤون السياسية التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي.

وكان فيلتمان قد وصل إلى ليبيا قادما من تونس التي بدأ فيها زيارة للبلدين تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الحالي.




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وراء كواليس الأمم المتحدة

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