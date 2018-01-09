مسؤول دولي يحث الأطراف الليبية على الانخراط في عملية سياسية جامعة

يزور جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية تونس وليبيا في الفترة بين التاسع والثاني عشر من الشهر الحالي.

خلال الزيارة سيبحث فيلتمان مع القادة الليبيين تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا وسبل تعزيز الدعم للشعب الليبي في هذا المنعطف الدقيق.

وقبل الزيارة حث فيلتمان، نيابة عن الأمم المتحدة، كل الأطراف الليبية على الانخراط في العملية السياسية الجامعة التي تقود إلى إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمل موجود لإنهاء العملية الانتقالية بنجاح، بتيسير من الأمم المتحدة، ولتركيز الجهود على بناء مؤسسات موحدة وفعالة تابعة للدولة.

وشدد البيان صحفي على أن الاتفاق السياسي الليبي هو إطار العمل الوحيد لإنهاء العملية الانتقالية.

وسيزور فيلتمان تونس لتأكيد دعم الأمم المتحدة للشعب والحكومة، فيما تتواصل جهود تعزيز الانتقال الديمقراطي.