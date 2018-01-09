اليونيسف تحذر من أوضاع الأطفال الروهينجا العالقين في ولاية راخين

ذكرت منظمة اليونيسف أن عدم قدرة وكالات الأمم المتحدة على الوصول إلى الأطفال الروهينجا الضعفاء الموجودين في ولاية راخين في ميانمار، أمر يثير القلق البالغ.

ويعيش نحو 60 ألف طفل روهينجي عالقين في مخيمات بولاية راخين في ظل نسيان شبه كامل لأوضاعهم الصعبة، فيما تتركز أعين العالم على أكثر من 650 ألف لاجئ روهينجي فروا من العنف إلى بنغلاديش.

جاء ذلك على لسان ماريتشي ميركادو المتحدثة باسم اليونيسف التي زارت مؤخرا ولاية راخين.

"اليونيسف وشركاؤها لا يعلمون حتى الآن الصورة الحقيقية عن أوضاع الأطفال الموجودين في ولاية راخين لأننا غير قادرين على الوصول إليهم. قبل الخامس والعشرين من أغسطس، كنا نعالج 4800 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، هؤلاء الأطفال لا يتلقون الآن العلاج المنقذ للحياة."



وأكدت المتحدثة، في مؤتمر صحفي في جنيف، استعداد اليونيسف للعمل مع حكومة ميانمار والسلطات في ولاية راخين لتوفير الإغاثة الإنسانية لجميع الأطفال بغض النظر عن العرق أو الدين، مشددة على أهمية السماح بالوصول الإنساني بدون قيود.