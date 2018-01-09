2018/01/09

اليونيسف تحذر من أوضاع الأطفال الروهينجا العالقين في ولاية راخين

لاجئة روهينجية بصحبة طفلة في مخيم كوتابالونغ للاجئين في بنغلاديش. Photo: UNHCR/Andrew McConnell

ذكرت منظمة اليونيسف أن عدم قدرة وكالات الأمم المتحدة على الوصول إلى الأطفال الروهينجا الضعفاء الموجودين في ولاية راخين في ميانمار، أمر يثير القلق البالغ.

ويعيش نحو 60 ألف طفل روهينجي عالقين في مخيمات بولاية راخين في ظل نسيان شبه كامل لأوضاعهم الصعبة، فيما تتركز أعين العالم على أكثر من 650 ألف لاجئ روهينجي فروا من العنف إلى بنغلاديش.

جاء ذلك على لسان ماريتشي ميركادو المتحدثة باسم اليونيسف التي زارت مؤخرا ولاية راخين.

"اليونيسف وشركاؤها لا يعلمون حتى الآن الصورة الحقيقية عن أوضاع الأطفال الموجودين في ولاية راخين لأننا غير قادرين على الوصول إليهم. قبل الخامس والعشرين من أغسطس، كنا نعالج 4800 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، هؤلاء الأطفال لا يتلقون الآن العلاج المنقذ للحياة."

وأكدت المتحدثة، في مؤتمر صحفي في جنيف، استعداد اليونيسف للعمل مع حكومة ميانمار والسلطات في ولاية راخين لتوفير الإغاثة الإنسانية لجميع الأطفال بغض النظر عن العرق أو الدين، مشددة على أهمية السماح بالوصول الإنساني بدون قيود.




البرنامج اليومي
البرنامج اليومي
Loading the player ...

وراء كواليس الأمم المتحدة

2017 General Assembly Debate

 

يناير 2018
الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  