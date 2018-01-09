حوار مع المنظمة الدولية للهجرة حول دعم المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا

استأنفت المنظمة الدولية للهجرة العمل ببرنامج رحلات العودة الطوعية الإنسانية الذي تقوم بموجبه بنقل المهاجرين الأشد ضعفا المحتجزين في ليبيا إلى أوطانهم، حيث قامت المنظمة بنقل 142 لاجئا من ليبيا إلى غامبيا و حوالي 180 مهاجرا نيجيريا إلى لاغوس، بما يرفع إجمالي عدد اللاجئين العائدين طوعيا إلى حوالي 20 ألفا، قامت المنظمة بنقلهم إلى ديارهم من ليبيا منذ بداية العام الماضي.

وقال السيد عثمان البلبيسي رئيس بعثة المنظمة في ليبيا إن تنفيذ البرنامج يتم بالتنسيق بين المنظمة والسلطات المعنية الليبية وأيضا حكومات دول المهاجرين الأصلية ومن يتضمنهم البرنامج بالأساس هم من يرغبون في العودة إلى بلدانهم مع عدم قدرتهم على تمويل عودتهم بأنفسهم بعد أن تقطعت بهم السبل في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

كما تحدث السيد البلبيسي لأخبار الأمم المتحدة عن أوضاع هؤلاء اللاجئين وجنسياتهم فضلا عن إساءة المعاملة و الاحتجاز القسري الذي يتعرضون له في ليبيا وجهود المنظمة الدولية للهجرة في الفترة القادمة وتغيير السياسات والاستراتيجيات لمساعدة المهاجرين في العودة بدلا من تجريمهم وكذلك مكافحة ظاهرة الإتجار في البشر .

المزيد في الحوار الذي أجراه الزميل مصطفى الجمل مع السيد عثمان البلبيسي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

