اليونسكو وفرنسا: الرياضة يجب أن تظل عنواناً للتفاهم المتبادل والتسامح

أدانت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، ووزيرة الرياضة في فرنسا لورا فليسل، الإهانات العنصرية التي وجهت إلى بليز ماتويدي لاعب كرة القدم في نادي يوفنتوس في تورينو والفريق الوطني الفرنسي.

وفي بيان صحفي مشترك شددت أزولاي وفليسل على عدم وجود مكان للعنصرية في ملاعب الرياضة أو خارجها.

واستنكرتا جميع الأعمال العنصرية التي تفسد بانتظام الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم.

وذكرتا "أن الرياضة يجب أن تظل عنواناً للتميز والتفاهم المتبادل والتسامح. لا يوجد ما يبرر استخدام الرياضة كوقود للكراهية والتمييز والرفض."

أكدت فرنسا واليونسكو التزامهما بدعم قيم التسامح في الرياضة وبواسطتها.

ودعت المديرة العامة لليونسكو والوزيرة الفرنسية جميع المسؤولين عن السياسة الرياضية وعلى جميع المستويات إلى التحرك من أجل هذه القضية المهمة.

يشار إلى أن اليونسكو ونادي يوفنتوس لكرة القدم شريكان في مكافحة العنصرية منذ عام 2014.