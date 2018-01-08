مهنئا ليبريا على الانتخابات، مجلس الأمن يشدد على أهمية النقل السلمي للسلطة

هنأ أعضاء مجلس الأمن الدولي شعب وحكومة ليبريا، وكذلك القادة السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، على إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 كانون الأول / ديسمبر الماضي.

وأشاد أعضاء المجلس، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، باللجنة الوطنية للانتخابات والرئيسة إلين سيرليف والحكومة على إعدادهم للانتخابات وتنفيذها.

وأعرب الأعضاء عن تقديرهم للعمل الذي قام به الممثل الخاص للأمين العام فريد ظريف وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا من أجل مواصلة تقديم المساعدة خلال العملية الانتخابية، وكذلك عن تقديرهم للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وجميع بعثات مراقبة الانتخابات لمساهمتهم في شفافية العملية الانتخابية.

وأشار البيان إلى أهمية النقل السلمي الأول للسلطة بين القادة المنتخبين ديمقراطيا في ليبريا منذ أكثر من 70 عاما، مشجعين الحكومة القادمة والأمم المتحدة، بما في ذلك بعثتها في ليبريا، على مواصلة التنسيق بشكل وثيق بشأن نقل المسؤوليات؛ مع مراعاة إغلاق البعثة عند انتهاء تمديد ولايتها النهائي في 30 آذار / مارس المقبل.