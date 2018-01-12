ورشة عمل حول دعم برنامج تغذية الرضع وصغار الأطفال في الفاشر، دارفور

نظمت رابطة المرأة العاملة في شمال دارفور بالتنسيق مع رابطة المرأة العاملة في وزارة الصحة في السودان مؤخرا دورة تدريبية للمدربين في الجمعيات النسائية العاملة في المؤسسات والوزارات في العاصمة الفدرالية بشمال دارفور.

يهدف التدريب إلى دعم برنامج تغذية الرضع والأطفال الصغار الذي تدعمه أيضا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وموضوع البرنامج هو دعم الأم وحماية أمة.

بعد المشاركة في هذا البرنامج سيتم نشر المشاركين في المجتمعات المحلية، لتقديم المشورة للأمهات حول الأطعمة المغذية المقدمة للأطفال من أجل تجنب سوء التغذية وتقديم تقرير إلى منظمي البرنامج.

كلتوم احمد محمد يحيى من راديو اليوناميد وافتنا بهذا التقرير.