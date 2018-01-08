ليبيا: المنظمة الدولية للهجرة تساعد 20 ألف مهاجر على العودة طوعيا إلى بلدانهم

استنأفت المنظمة الدولية للهجرة العمل ببرنامج رحلات العودة الطوعية الإنسانية الذي تقوم بموجبه بنقل المهاجرين الأشد ضعفا المحتجزين في ليبيا إلى أوطانهم، حيث قامت المنظمة بنقل 142 لاجئ من ليبيا إلى غامبيا.

ومن المقرر أن يتم اليوم الاثنين نقل حوالي 180 مهاجرا نيجيريا إلى لاغوس، بما يرفع إجمالي عدد اللاجئين العائدين طوعيا إلى حوالي 20 ألفا، قامت المنظمة بنقلهم إلى ديارهم من ليبيا منذ بداية العام الماضي.

وبحسب فلورانس كيم، المسؤولة الإعلامية في المنظمة لمنطقة وسط وغرب أفريقيا، فإن برنامج العودة الطوعية يعد جزءا من جهود المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأفريقية لمساعدة اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا على العودة إلى أوطانهم الأصلية. وأضافت في حوار مع أخبار الأمم المتحدة:

"يجب أن نتذكر أن النيجيريين هم أعلى نسبة من المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط عبر ليبيا. ففي عام 2016 عبر أكثر من 18 ألف نيجيري، إضافة إلى أكثر من 36 ألفا العام الماضي. هناك احتمال كبير أنه لا يزال هناك الكثير من النيجيريين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، وبالتالي فإن هذه الرحلة الثانية لإعادة 184 الليلة هي جزء من الحل الذي وضعه، الاتحاد الأوروبي والقادة الأفارقة على وجه الخصوص، لمساعدة أكبر عدد ممكن من المهاجرين الموجودين حاليا في ليبيا."

ووثقت المنظمة ما يزيد عن 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

ومنذ أن بدأت المنظمة الدولية للهجرة بتوسيع جهودها لتيسير مساعدة اللاجئين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، عاد حوالي 11 ألف مھاجر طوعيا إلى بلدانهم في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في صبراتة في تشرين الأول/أکتوبر الماضي.

يشار إلى أن برنامج عودة المهاجرين تم تمويله العام الماضي من قبل الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والنرويج وفنلندا، والاستجابة المركزية للطوارئ التابعة للأمم المتحدة، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية.