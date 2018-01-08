تطعيم ملايين الأطفال في الصومال ضد الحصبة

اختتمت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية الصومالية اليوم الاثنين الحملة الوطنية لتحصين الأطفال ضد الحصبة، التي استغرقت خمسة أيام واستهدفت مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 10 سنوات في منطقة بونتلاند، و4.2 مليون طفل في جميع أنحاء البلاد.

الحملة التي تمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف، جاءت في أعقاب الإبلاغ عن أكثر من 23 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة العام الماضي وسط حالة طوارئ من الجفاف. وهي نسبة مرتفعة بشكل مثير للجزع مقارنة بالسنوات السابقة، مثل الأطفال دون سن العاشرة 83% من هذه الحالات.

وفي هذا الصدد، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصومال، د. غولام بوبال، إن مواصلة دعم وزارة الصحة من أجل مكافحة تفشي الأمراض مثل الحصبة وضمان التغطية العالية لتطعيم جميع الأطفال الصوماليين من أولويات منظمة الصحة العالمية".

واستجابة للفاشية، أجريت جولتان من حملات التطعيم ضد الحصبة في آذار / مارس ونيسان / أبريل من العام الماضي، وصلتا إلى أكثر من نصف مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و5 سنوات.

من جانبه، حذر ممثل اليونيسف في الصومال جيسبر مولر من أن الأزمة لم تنته بعد بالرغم من تحقيق نتائج عظيمة للأطفال والأسر المتضررة من الجفاف في عام 2017. وأضاف "لا يزال خطر المجاعة كبيرا، وكذلك تفشي الأمراض مثل الحصبة. والطريقة الوحيدة لحماية الأطفال من هذا المرض القاتل هي حملات التطعيم الجماعية. سنبقى متيقظين ونستمر في جهودنا الطارئة في عام 2018."

وقد تم خلال الحملة أيضا، إعطاء الأطفال المؤهلين جرعة من فيتامين أ، وكذلك تشجيع البالغين الذين لم يتم تحصينهم بالكامل، أو غير متأكدين من وضعهم، على تلقي اللقاح أيضا.