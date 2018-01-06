2018/01/06

الأمين العام يدعو إلى تجنب تصعيد التوترات بالصحراء الغربية

عناصر من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. UN Photo/Martine Perret

أعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تزايد التوترات مؤخرا في المنطقة المجاورة لكركرات في الشريط العازل جنوب الصحراء الغربية، بين الحدود المغربية الموريتانية.

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، شدد الأمين العام على أن انسحاب عناصر جبهة البوليساريو من كركرات في نيسان / أبريل الماضي، إلى جانب انسحاب العناصر المغربية من المنطقة في وقت سابق، كان أمرا حاسما لتهيئة بيئة تفضي إلى استئناف الحوار برعاية مبعوثه الشخصي هورست كولر.

كما دعا الأمين العام الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تصعيد التوترات، مشددا على ضرورة عدم عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية العاديةـ وعدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع الراهن




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