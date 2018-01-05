الأمم المتحدة تؤكد استمرار تواصلها مع السلطات الإيرانية للمساهمة في معالجة المخاوف المشروعة للشعب

قال تاي بروك زرهون مساعد الأمين العام للشؤون السياسية إن الأمم المتحدة تواصل متابعة التطورات في إيران، في ظل المظاهرات والاحتجاجات التي بدأت في آخر الشهر الماضي.

وفي جلسة مجلس الأمن الدولي التي تناولت الوضع في إيران، قال زرهون:

"ستواصل الأمانة العامة للأمم المتحدة متابعة التطورات على الأرض، والتواصل مع السلطات الإيرانية بهدف المساهمة في جهود معالجة المخاوف المشروعة للشعب عبر السبل السلمية وللمساعدة في منع وقوع أعمال العنف أو الانتقام ضد المتظاهرين السلميين، كما قال الأمين العام في بيانه الصادر في الثالث من يناير/كانون الثاني."

وقد بدأت الاحتجاجات في إيران في الثامن والعشرين من ديسمبر كانون الأول، عندما تجمع مئات الإيرانيين بصورة سلمية بشكل عام في مشهد ثاني أكبر مدن إيران، حيث رددوا شعارات منددة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ومع تصاعد الاحتجاجات، تحول بعضها للعنف. ونشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تعرض المتظاهرين للضرب وحرق مكاتب حكومية وبنوك ومراكز دينية.

ووفق التقارير قتل 20 إيرانيا من بينهم مراهق ورجل شرطة، أثناء الاحتجاجات.

ولم تتمكن الأمانة العامة للأمم المتحدة من التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو أو سياق أعمال العنف، بسبب وجودها المحدود على الأرض.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، انتهاء المظاهرات المناهضة للحكومة.

وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي، قال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية إن التقارير أفادت بعد ذلك بتنظيم مسيرات واسعة مؤيدة للحكومة بأنحاء إيران.

وأشار زرهون إلى أن الأمين العام تلقى خطابا من الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة يتهم فيه الولايات المتحدة الأميركية بتصعيد تدخلها في الشؤون الداخلية لإيران بذريعة توفير الدعم للاحتجاجات المتفرقة حسب تعبيره.



منصور العتيبي سفير دولة الكويت، الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن الدولي، أكد أن أمن واستقرار إيران يرتبطان بشكل وثيق بأمن واستقرار المنطقة والعالم.

"لقد شهدت عدة دول في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية مظاهرات واحتجاجات كانت سلمية في بداياتها ولكنها تطورت وتحولت بكل أسف إلى أعمال عنف نجم عنها خسائر بشرية هائلة ودمار كبير للبنية التحتية وتدخلات خارجية زعزعت الأمن والاستقرار في المنطقة. انتهت بعضها بأوضاع مأساوية لا يزال المجتمع الدولي بأسره منشغلا بها ويعاني من تبعاتها. لذلك لا نتمنى تكرار مثل تلك الأحداث مجددا سواء كانت في إيران أو غيرها من الدول. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة جارة وتربطها بنا علاقات تاريخية."

وأعرب عن أمله في ألا يتطور الوضع في إيران إلى مزيد من أعمال العنف. ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، تفاديا لسقوط مزيد من الضحايا، والتعامل مع مطالبهم بحكمة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وبما يجنب المنطقة مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار.