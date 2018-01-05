قلق دولي بشأن آثار القتال في شمال غرب سوريا على المدنيين

جددت الأمم المتحدة الإعراب عن القلق إزاء التقارير التي تتلقاها حول استمرار القتال والقصف الجوي في شمال غرب سوريا وآثار ذلك على المدنيين.

وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى ما أفيد عن حدوث قصف جوي في الثالث من الشهر الجاري على قرية تل الطوقان بريف إدلب الجنوبي مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

كما أدى القصف الجوي في نفس اليوم إلى مقتل خمسة أشخاص في بلدة معرة النعمان، وألحق أضرارا بمستشفى للأطفال والولادة.

وقال حق إنها المرة الثالثة خلال أقل من أسبوع التي يدمر فيها مستشفى بسبب القصف الجوي، مضيفا أن تلك الأعمال تسبب معاناة لا داعي لها للمدنيين الذين تشتد حاجتهم للإغاثة الإنسانية.

وذكـّر المتحدث جميع الأطراف بالتزاماتها التي تحتم عليها حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.