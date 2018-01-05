مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات في عملية فض مظاهرات بالكونغو الديمقراطية

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن جزعها إزاء أسلوب تعامل قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الاحتجاجات الأخيرة في كينشاسا وعدد من المدن الأخرى.

فوفق معلومات تمكنت المفوضية من جمعها مؤخرا، "قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 92 آخرون، ولكن يعتقد أن أرقام الإصابات أعلى من ذلك. كما زعم أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع من مسافات قصيرة في بعض الحالات".

المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسل، قالت في بيان صحفي صدر عن المفوضية اليوم الجمعة، إن "قوات الدفاع والأمن حرمت المراقبين على الأرض من الوصول إلى المشرحة والمستشفيات ومراكز الاحتجاز... وبالتالي لم يتمكنوا من رصد حقوق الإنسان بشكل كامل".

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، أضافت ثروسل، "في ظل استمرار البيئة السياسية المتوترة، تشير تصرفات قوات الأمن إلى نية متعمدة لقمع الحقوق المدنية والسياسية من خلال استخدام العنف. ندعو السلطات إلى ضمان عدم لجوء قوات الأمن إلى القوة المفرطة عند تفريق المظاهرات، وأن تتم معالجة الاحتجاجات وفقا للمعايير الدولية."

وقد شددت المفوضية على دور الحكومة في كفالة ممارسة الجميع، بمن فيهم المعارضون السياسيون والصحفيون وممثلو المجتمع المدني، لحقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرأي والتعبير.

ودعت كذلك المفوضية إلى إجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة في الاستخدام المزعوم للقوة المفرطة، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.