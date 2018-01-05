2018/01/05

مكتب حقوق الإنسان يبدي الصدمة لما أفيد عن إعدام 20 شخصا في مصر

علم مصر أمام مقر الأمم المتحدة. UN Photo/Loey Felipe

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الصدمة لما أفيد عن إعدام 20 شخصا في مصر منذ الأسبوع الماضي. وكان خمسة أشخاص قد شنقوا في الإسكندرية في الثاني من الشهر الحالي بعد أن صدرت بحقهم عقوبة الإعدام من محكمة عسكرية مصرية.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب إن أربعة منهم كانوا قد أدينوا بالمشاركة في عملية تفجير قرب ملعب رياضي في مدينة كفر الشيخ في الخامس عشر من أبريل/نيسان عام 2015، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مجندين عسكريين وإصابة اثنين بجراح.

وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي أفيد بإعدام 15 رجلا كانوا قد أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية. وأضافت ثروسيل أن محكمة عسكرية أدانت أولئك الرجال بقتل عدد من الجنود في سيناء في عام 2013.

وأضافت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان:

"يتعين ألا يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية أو محاكم خاصة إلا في حالات استثنائية فقط. بالإضافة إلى ذلك، من المهم اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان إجراء تلك المحاكمات في ظروف توفر بشكل حقيقي الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تعد مصر طرفا فيه."

وأضافت أن هذه الضمانات تشمل إجراء جلسات محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة تتمتع بالكفاءة، وأن يكفل لكل متهم حق اعتباره بريئا حتى تثبت إدانته.

وأعربت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن عدم اتباع التدابير الواجبة في جميع تلك الحالات، كما يبدو. وأشار إلى أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من حقوق تسمح بها المحاكم المدنية.

وتطرقت إلى تقارير تفيد بأن السجناء الذين أعدموا ربما قد تعرضوا في البداية للاختفاء القسري والتعذيب قبل المحاكمة. وأضافت في مؤتمر صحفي في جنيف:

"على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجه مصر، وخاصة في سيناء، يجب عدم استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لمحاربة الإرهاب. ندعو السلطات المصرية إلى إعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، وإلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاكات مبادئ المحاكمة النزيهة والإجراءات الواجبة."




البرنامج اليومي
البرنامج اليومي
Loading the player ...

وراء كواليس الأمم المتحدة

2017 General Assembly Debate

 

يناير 2018
الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  