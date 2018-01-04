حوار: صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا يقدم المساعدة لـ 65 ألف شخص في حي الشيخ مقصود

حي الشيخ مقصود منطقة سكن عشوائي واكتظاظ سكاني وتعتبر من المجتمعات الأكثر فقراً وهي تابعة لمحافظة حلب، يقطنها حوالي 65 ألف نسمة، عدد كبير منهم من الأطفال. لدى كل عائلة سبعة أطفال على الأقل يساعدون أهلهم على تحمل أعباء الحياة، إلا أن الأزمة السورية جعلت أوضاعهم أكثر صعوبة وتعقيدا.

الدكتور خلدون الأسعد مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في حلب تحدث إلى أخبار الأمم المتحدة عن الجهود التي يقوم بها الصندوق في حي الشيخ مقصود، حيث تمكن الصندوق وبالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري من نشر فريقين طبيين جوالين لتقديم الخدمات الطبية الأساسية في مجال الصحة الإنجابية ونشر الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في الحي.

ويسعى الصندوق لإنشاء مركزين صحيين من أجل تغطية الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للحي.

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