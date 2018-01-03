الأمين العام يحث إيران على احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير

يتابع الأمين العام للأمم المتحدة بقلق التطورات الأخيرة في إيران، مستنكرا حدوث خسارة في الأرواح أثناء المظاهرات.

وحث أنطونيو غوتيريش على احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وعلى أن تجري أي مظاهرة بشكل سلمي.

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة تجنب وقوع مزيد من العنف.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قد حث السلطات الإيرانية على "التعامل مع موجة الاحتجاجات في أنحاء البلاد بعناية شديدة حتى لا تزيد من إشعال العنف والاضطرابات" وعلى التحقيق في جميع حالات القتل والإصابات الخطيرة التي وقعت حتى الآن.

وفي بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء، أعرب زيد عن انزعاجه العميق إزاء التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 20 شخصا، من بينهم صبي يبلغ من العمر 11 عاما، والقبض على المئات خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران.