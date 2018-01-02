الصومال: قلق أممي إزاء تدمير مستوطنات المشردين داخليا في مقديشو

أعرب بيتر دي كليرك، نائب الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي تفيد بالتدمير بدون إعلان مسبق لمستوطنات المشردين داخليا، بالإضافة إلى البنى التحتية لأعمال الإغاثة الإنسانية في منطقة بنادير بالعاصمة مقديشو.

جاء ذلك على لسان فرحان حق نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي اليومي:

"جرى تدمير أكثر من 23 مستوطنة، تضم أكثر من أربعة آلاف أسرة نازحة. فقد الناس ممتلكاتهم الشخصية وسبل معيشتهم حيث لم يسعفهم الوقت لجمع متعلقاتهم قبل بدء الدمار. أجري اليوم تقييم لتحديد الاحتياجات الفورية للمشردين... وبدأ بعض الشركاء بالفعل تقديم المساعدة، مثل المياه النظيفة."



وأضاف حق أنه يجري حاليا تنفيذ أنشطة استجابة إضافية، بما في ذلك توفير مرافق الصرف الصحي المؤقتة وتوزيع مستلزمات النظافة الصحية.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يشكل النازحون ثلث السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، حيث نزح أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء الصومال بسبب الجفاف والصراع، بما في ذلك مليون شخص نزحوا حديثا في عام 2017 وحده.