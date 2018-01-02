2018/01/02
الكويت تعود لترفع علمها أمام قاعة مجلس الأمن بعد 40 عاماً
قام السفير منصور العتيبي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة برفع علم دولته أمام قاعة مجلس الأمن الدولي، في أول يوم عمل من العام الجديد لتبدأ الكويت عضويتها غير الدائمة بالمجلس لمدة عامين.
السفير الكويتي منصور العتيبي يرفع علم بلاده أمام قاعة مجلس الأمن - الصورة: أخبار الأمم المتحدة
وقد تم رفع العلم خلال حفل رسمي بحضور رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر خيرت عمروف سفير كازاخستان. وبعد مضي 40 عاما تنضم الكويت، للمرة الثانية في تاريخها، للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن.
رئيس وأعضاء مجلس الأمن غير الدائمين أثناء حفل رفع أعلام الدول المنتخبة لفترة السنتين - الصورة: أخبار الأمم المتحدة
السفير الكويتي منصور العتيبي بعد رفع علم بلاده أمام قاعة مجلس الأمن - الصورة: أخبار الأمم المتحدة
السفير الكويتي منصور العتيبي مع أعضاء البعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة، أمام قاعة مجلس الأمن - الصورة: أخبار الأمم المتحدة
السفير الكويتي منصور العتيبي يجلس على مقعد بلاده في قاعة مجلس الأمن - الصورة: نبيل ميداني-أخبار الأمم المتحدة
أعضاء الوفد الكويتي في قاعة مجلس الأمن بعد رفع علم الكويت أمام قاعة المجلس - الصورة: أخبار الأمم المتحدة
ويتشكل مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، من بينهم خمسة دائمو العضوية. وينتخب الأعضاء العشرة الآخرون من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.