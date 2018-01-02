الكويت تعود لترفع علمها أمام قاعة مجلس الأمن بعد 40 عاماً



قام السفير منصور العتيبي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة برفع علم دولته أمام قاعة مجلس الأمن الدولي، في أول يوم عمل من العام الجديد لتبدأ الكويت عضويتها غير الدائمة بالمجلس لمدة عامين.

وقد تم رفع العلم خلال حفل رسمي بحضور رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر خيرت عمروف سفير كازاخستان. وبعد مضي 40 عاما تنضم الكويت، للمرة الثانية في تاريخها، للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن.

ويتشكل مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، من بينهم خمسة دائمو العضوية. وينتخب الأعضاء العشرة الآخرون من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.