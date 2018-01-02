العراق: مقتل وإصابة أكثر من ثمانية آلاف مدني خلال 2017

أفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأن عام 2017 قد شهد مقتل 3,298 مدنيا وإصابة 4,781 آخرين. هذا باستثناء أعداد الضحايا المدنيين في محافظة الأنبار لأخر شهرين من 2017 حيث لم تتوفر الأعداد.

فبحسب بيان صحفي صدر عن البعثة اليوم الثلاثاء، قتل 69 مدنيا عراقيا وأصيب 142 آخرون، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال الشهر الماضي.

وتعقيبا على ذلك، قال الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش "ظلت أعداد الضحايا لشهر كانون الأول/ديسمبر 2017 عند مستوى مماثل لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أمر مخيب للآمال"، معربا عن أمله في أن تتراجع هذه الأعداد في العام الجديد.

ويشير البيان إلى أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 122 شخصا (24 قتيلا و98 جريحا). تلتها محافظة صلاح الدين حيث سقط 7 قتلى و25 جريحا، ثم محافظة كركوك حيث شهدت مقتل 15 شخصا وإصابة 6 آخرين. ولم تتمكن البعثة من الحصول على أعداد الضحايا المدنيين من دائرة صحة الأنبار لشهر كانون الأول.