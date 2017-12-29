الأمين العام يرحب بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في ليبيريا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان اللجنة الوطنية للانتخابات في ليبريا للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وهنأ جورج ويا على انتخابه رئيسا للبلاد وأشاد بنائب الرئيسة محمد بخاري على إعلانه قبول الهزيمة أمام منافسه.

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أشاد أنطونيو غوتيريش بجميع الليبيريين بمناسبة الإكمال الناجح للعملية الانتخابية في بيئة سلمية. كما أثنى على عمل فرق المراقبين المحليين والإقليميين والدوليين.

وأعرب غوتيريش عن تقديره لجهود الرئيس النيجيري السابق أولسغان أوباسانجو، عضو المجلس الاستشاري رفيع المستوى، ورحب بالمساعي الحميدة للمبعوثين الخاصين المعنيين بليبريا فريد ظريف، ومنطقة غرب أفريقيا والساحل محمد بن شمباس.

وأشار الأمين العام إلى أن إكمال إجراء انتخابات سلمية وشفافة وحرة ونزيهة في ليبيريا يؤكد أنها تسعى بخطى حثيثة باتجاه تحقيق السلام والاستقرار الدائمين والتنمية. وقال الأمين العام إن التحديات المقبلة كبيرة وستتطلب وحدة في الهدف من قبل الرئيس المنتخب والحكومة وكل الأطراف السياسية.

وأعرب غوتيريش عن تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب وشعب ليبريا لتكريس السلام والتنمية الاقتصادية.