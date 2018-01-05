تدريب المرأة النازحة على مهارات الحياة الأساسية المدرة للدخل بولاية شمال دارفور

قامت البعثة المشتركة للأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي بدارفور (يوناميد) بتدريب النساء النازحات من معسكري أبوشوك والسلام في شمال دارفور، على سبل كسب العيش.

ويهدف المشروع إلى رفع المستوى الاقتصادى للمرأة وأسرتها بالمعسكرات من خلال تنفيذ برامج تدريبية على مشروعات منتجة تحقق البعد التنموي باستخدام الموارد البيئية المحلية على أن تتناسب مع إمكانيات المرأة.

ويضم معسكرا أبوشوك والسلام حوالي 90 ألف نازح معظمهم من النساء و الأطفال. المزيد في تقرير الزميلة كلثوم أحمد محمد، من راديو اليوناميد.