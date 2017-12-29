الأمم المتحدة ترحب بتبادل الأسرى في شرق أوكرانيا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعملية تبادل الأسرى والمحتجزين التي جرت في شرقي أوكرانيا في 27 كانون الأول / ديسمبر، مثنيا في هذا الصدد على جميع من أسهموا في تحقيق ذلك.

جاء هذا في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام، أعرب فيه عن أمله في أن يكون هذا العمل الإنساني خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين الجانبين.

كما حث غوتيريش جميع الأطراف على استغلال هذه الروح واتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك عبر الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعمه، ومواصلة العمل معا من أجل الوفاء بجميع التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك.