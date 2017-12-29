برنامج تدريبي في المنامة لتعزيز مهارات منظمات المرأة في مجال الإعلام والتواصل

نظم مركز الأمم المتحدة للإعلام لمنطقة الخليج، ومقره المنامة، برنامجا تدريبيا بالتعاون مع جمعية المرأة البحرينية لتعزيز مهارات الإعلام والتواصل لدى المنظمات النسائية.

سمير الدرابيع مدير المركز قال إن البرنامج التدريبي، الذي شاركت فيه ثلاثون سيدة، ركز على كتابة الأخبار والبيانات الصحفية والحديث أمام الجمهور والقيام بدور المتحدث الرسمي.

وأضاف السيد الدرابيع، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، أن الإيمان بالقضية وكسر حاجز الخوف من بين أهم النصائح التي قدمها البرنامج التدريبي لمنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز التواصل الإعلامي الفعال.