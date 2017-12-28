الأمم المتحدة تدين هجوما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 100 شخص في كابول

أدانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الهجوم الذي وقع اليوم في العاصمة كابول وأدى إلى مقتل وإصابة نحو مئة شخص من بينهم عدد كبير من الأطفال.

وقالت البعثة، في بيان صحفي، إن الهجوم وقع في منطقة غالبية سكانها من المسلمين الشيعة وضرب مركزا ثقافيا تجمع فيه مدنيون لإحياء مناسبة وطنية.

وأعرب توبي لانز القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، المعروفة باسم يوناما، عن ثقته في أن الهجوم كان يستهدف المدنيين. وقال "اليوم في كابول شهدنا جريمة مستنكرة أخرى في عام اتسم بوقوع فظائع لا يمكن وصفها."

وذكر بيان صحفي صادر عن البعثة أن جماعة داعش أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، وأن حركة طالبان أصدرت إعلانا نفى تورطها فيه.

وقال لانزر إن الجرائم، مثل هجوم اليوم، تعزز عزم الأمم المتحدة على العمل مع جميع الأفغان الراغبين في إعادة السلام إلى بلدهم خلال عام 2018.