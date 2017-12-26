2017/12/26

مختارات من صور الأمم المتحدة في عام 2017

يقوم مصورو الأمم المتحدة، في مقرها الرئيسي وبأنحاء العالم، بدور مهم في تسليط الضوء على مختلف الفعاليات والقضايا والأنشطة وإعلام الجمهور بها، وأيضا في المشاركة في تكوين أرشيف المنظمة الدولية عبر السنين.

نستعرض معكم عددا من صور الأمم المتحدة خلال عام 2017.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا حول القدس. UN Photo/Manuel Elias

اعتمدت الجمعية العامة قرارا أكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة."

أيدت القرار 128 دولة وعارضته 9 دول فيما امتنعت 35 عن التصويت. جاء التصويت في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة تحت عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة."

تلميذان فلسطينيان يشاركان في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة. UN Photo/Ariana Lindquis

على هامش أعمال المداولات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، شارك تلميذان فلسطينيان من لاجئي فلسطين، في مؤتمر صحفي عقدته وكالة الأونروا. دعا المفوض العام للأونروا والتلميذان رهف وكريم إلى عدم نسيان لاجئي فلسطين.

الأمين العام يلتقي نازحين أفغان UN Photo/Fardin Waezi

الأمين العام أنطونيو غوتيريش يزور عددا من النازحين على مشارف العاصمة الأفغانية كابول أثناء زيارة استغرقت يوما واحدا.

دورية لبعثة الأمم المتحدة في مالي. UN Photo/Harandane Dicko

تنظم شرطة الأمم المتحدة دوريات في تومبوكتو في مالي لتأمين المدينة ضد تهديدات الإرهاب وأعمال السرقة والنهب. في الصورة ضابطة شرطة تتحدث مع أم تحمل طفلها.

فعالية بمناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصلية UN Photo/Kim Haughton

ويلتون ليتلتشايلد زعيم جماعة "كري" في كندا يشارك في المراسم الاحتفالية في فعالية بمناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصلية والذكرى العاشرة لاعتماد إعلان حقوق الشعوب الأصلية.

الممثلة الأميركية آن هاثاوي UN Photo/Rick Bajornas

احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي للمرأة هذا العام تحت عنوان "النساء في عالم العمل المتغير: عالم المناصفة بين الجنسين بحلول عام 2030."

الممثلة الأميركية آن هاثاوي، سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تشاهد فيديو في الفعالية قبل إلقاء كلمتها.

فعالية بمناسبة اليوم الدولي للسعادة UN Photo/Mark Garten

في فعالية حول أهداف التنمية المستدامة انضمت الشخصيات الكرتونية الشهيرة (سميرفس) وعدد من نجوم هوليوود إلى جهود الأمم المتحدة لنشر الوعي بالأهداف تزامنا مع اليوم الدولي للسعادة في مارس/آذار.

المزيد على موقع صور الأمم المتحدة.




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وراء كواليس الأمم المتحدة

2017 General Assembly Debate

 

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