مختارات من صور الأمم المتحدة في عام 2017

يقوم مصورو الأمم المتحدة، في مقرها الرئيسي وبأنحاء العالم، بدور مهم في تسليط الضوء على مختلف الفعاليات والقضايا والأنشطة وإعلام الجمهور بها، وأيضا في المشاركة في تكوين أرشيف المنظمة الدولية عبر السنين.

نستعرض معكم عددا من صور الأمم المتحدة خلال عام 2017.

اعتمدت الجمعية العامة قرارا أكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة."

أيدت القرار 128 دولة وعارضته 9 دول فيما امتنعت 35 عن التصويت. جاء التصويت في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة تحت عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة."

على هامش أعمال المداولات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، شارك تلميذان فلسطينيان من لاجئي فلسطين، في مؤتمر صحفي عقدته وكالة الأونروا. دعا المفوض العام للأونروا والتلميذان رهف وكريم إلى عدم نسيان لاجئي فلسطين.

الأمين العام أنطونيو غوتيريش يزور عددا من النازحين على مشارف العاصمة الأفغانية كابول أثناء زيارة استغرقت يوما واحدا.

تنظم شرطة الأمم المتحدة دوريات في تومبوكتو في مالي لتأمين المدينة ضد تهديدات الإرهاب وأعمال السرقة والنهب. في الصورة ضابطة شرطة تتحدث مع أم تحمل طفلها.

ويلتون ليتلتشايلد زعيم جماعة "كري" في كندا يشارك في المراسم الاحتفالية في فعالية بمناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصلية والذكرى العاشرة لاعتماد إعلان حقوق الشعوب الأصلية.

احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي للمرأة هذا العام تحت عنوان "النساء في عالم العمل المتغير: عالم المناصفة بين الجنسين بحلول عام 2030."

الممثلة الأميركية آن هاثاوي، سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تشاهد فيديو في الفعالية قبل إلقاء كلمتها.

في فعالية حول أهداف التنمية المستدامة انضمت الشخصيات الكرتونية الشهيرة (سميرفس) وعدد من نجوم هوليوود إلى جهود الأمم المتحدة لنشر الوعي بالأهداف تزامنا مع اليوم الدولي للسعادة في مارس/آذار.

المزيد على موقع صور الأمم المتحدة.