الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم الفلبين في أعقاب عاصفة مدارية مدمرة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه للخسائر في الأرواح والأضرار الناجمة عن العاصفة المدارية "تمبين" التي ضربت مينداناو بالفلبين.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أعرب الأمين العام كذلك عن تعاطفه العميق مع أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وبحسب الأنباء، فقد ما لا يقل عن 75 شخصا أرواحهم، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، فيما نزح آلاف آخرون من ديارهم. حيث أدت العاصفة إلى إلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية، ولا تزال الانهيارات الأرضية تشكل تهديدا.

وأضاف البيان أن "الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم السلطات المحلية والوطنية، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه بالفعل الشركاء في المجال الإنساني."