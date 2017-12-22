دي ميستورا يعتزم عقد الجولة التاسعة من المحادثات السورية في شهر يناير

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مجددا عن اعتقاده بأن الحفاظ على تهدئة أعمال العنف لا يزال إسهاما أساسيا في تهيئة بيئة من شأنها أن تفضي إلى إحراز تقدم سياسي في سوريا.

وكان السيد دي ميستورا قد حضر اليوم الجمعة اجتماعا حول الأزمة السورية في العاصمة الكازاخية أستانا، نظم برعاية إيران وروسيا وتركيا، الضامنين الثلاثة لوقف إطلاق النار في كانون الأول / ديسمبر 2016.

وقد دعا المبعوث الخاص في الاجتماع إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى جميع أنحاء البلاد، لا سيما الغوطة الشرقية.

كما أعلن دي ميستورا عن اعتزامه عقد جولة تاسعة من المحادثات السورية برعاية الأمم المتحدة في يناير المقبل. وقال إنه يتطلع إلى إحراز تقدم ملموس مع الوفود السورية في هذا السياق، لأن تلك الجولة ستكون فرصة هامة لتقييم مدى استعداد وقدرة الأطراف، بدعم من المجتمع الدولي، لإيجاد حل سياسي للأزمة.

وفيما يتعلق بمسألة المحتجزين والمختطفين والمفقودين، أثنى المبعوث الخاص على اتفاق بشأن إنشاء فريق عامل للإفراج عن المحتجزين والمختطفين وتبادل المعلومات عن المفقودين، واصفا الأمر بالخطوة الأولى نحو التوصل إلى ترتيب شامل بين الأطراف المتنازعة.