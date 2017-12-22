مجلس الأمن الدولي يشدد العقوبات على كوريا الشمالية

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2397 حول كوريا الشمالية الذي أدان بأشد العبارات إطلاقها قذائف باليستية في الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، وشدد العقوبات المفروضة عليها.

وأكد المجلس قراراته التي تقضي بضرورة عدم قيام كوريا الشمالية بإجراء مزيد من عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا القذائف الباليستية والتجارب النووية أو أي أعمال استفزازية.

وقرر تطبيق تدابير العقوبات المحددة في قراره رقم 1718 (لعام 2006) على الأفراد والجهات الواردة في ملحقات القرار الصادر اليوم، أو أي جهة تعمل نيابة عنهم.

وقرر المجلس منع الإمداد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر للنفط الخام إلا بموافقة لجنة العقوبات مسبقا أو على أساس كل حالة منفردة. وقرر أيضا حظر إمداد أو بيع أو نقل جميع المنتجات البترولية المكررة إلى كوريا الشمالية.

ويقضي القرار أيضا بمنع كوريا الشمالية من إمداد أو بيع أو نقل بشكل مباشر أو غير مباشر المنتجات الزراعية أو المعدات الإلكترونية أو الآلات من أراضيها، وبأن تمتنع الدول الأخرى عن حيازة تلك السلع والمنتجات.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوحدة مجلس الأمن المستمرة، مشددا على أهميتها لتحقيق هدف نزع السلاح النووي وإتاحة المجال للمبادرات الدبلوماسية الضرورية للوصول إلى هذا الهدف.

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن السبيل الوحيد للتحرك قدما على مسار الحل السياسي الشامل يتطلب تخفيف حدة التوتر وفتح قنوات التواصل الآن.

وأكد الأمين العام دعمه لرغبة مجلس الأمن في التوصل إلى حل دبلوماسي سياسي وسلمي للوضع، وتشجيع المجلس على القيام بمزيد من العمل لتخفيف التوترات.

وشدد غوتيريش على التزامه بالعمل مع كل الأطراف لتحقيق هذا الهدف. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى ضمان التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومضاعفة الجهود لجعل 2018 عاما محوريا لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.