تمديد ولاية المحكمة الخاصة للبنان لمدة ثلاث سنوات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديد ولاية المحكمة الخاصة للبنان، لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 آذار / مارس 2018، أو عند انتهاء القضايا المعروضة أمامها، أيهما أقرب.

وتتمثل ولاية المحكمة الخاصة، الواقعة قرب لاهاي في هولندا، في إجراء محاكمات للمتهمين بتنفيذ الهجوم الذي وقع في بيروت في 14 شباط / فبراير 2005، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، من بينهم رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، وإصابة العديدين بجراح.

وقد بدأت المحاكمة غيابيا لأربعة أشخاص صدرت بحقهم اتهامات بشأن القتل في كانون الثاني / يناير 2014، وهي جارية حاليا.

وبالإضافة إلى ذلك، تنظر المحكمة أيضا في الهجمات التي نفذت في لبنان في الفترة ما بين 1 تشرين الأول / أكتوبر 2004 و12 كانون الأول / ديسمبر 2005، إذا كانت مرتبطة بالهجوم السابق ذكره، وذات طبيعة مماثلة وخطرة.

هذا وقد أكد الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بدعم عمل المحكمة الخاصة في مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم الكبرى، بغية تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.