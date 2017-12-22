طبيبة وناشطة إيزيدية تكرس حياتها لدعم الناجيات من إرهاب داعش

قد يصبح هم مجتمعك هو همك وتتوحد مع قضية أبناء مجتمعك لتصبح قضيتك الشخصية .....هذا هو حال الدكتورة نغم نوزت حسن الطبيبة الإيزيدية والناشطة لسنوات في مجال حقوق المرأة من خلال تعزيز المساواة للنساء ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس.

عندما اجتاح إرهابيو داعش شمال العراق وقاموا بأسر النساء والأطفال الإيزيديين وأقليات أخرى كرست نغم حياتها لتقديم الدعم النفسي والتعليمي أيضا للناجيات من إرهاب داعش لمساعدتهن على الانطلاق في الحياة مرة أخرى بعد كل ما تعرضن له من ظلم وعنف واستعباد جنسي.

ورغم حصولها على جوائز دولية عدة ومنها جائزة (المرأة الشجاعة) من وزارة الخارجية الأميركية في 2016 لجهودها في مساعدة ضحايا جرائم داعش، إلا أن الدكتورة نغم ترى أن جائزتها الحقيقية ستكون تحرير جميع المختطفات من قبل داعش وإعادتهن إلى الحياة في أماكن بها مقومات الحياة الكريمة.

مجهودات نغم لا تقتصر على نساء مجتمعها الإيزيدي و لكنها تطالب بالحياة الكريمة لكل أبناء وطنها العراق من مختلف الأديان حيث تضرر الجميع من إرهاب داعش ومن حق الجميع العيش بكرامة .

التقينا الدكتورة نغم التي شاركت في فاعلية نظمها مكتب ممثلة الأمين العام للعنف الجنسي أثناء الصراع، لعرض فيلم وثائقي يجسد مأساة المجتمع الإيزيدي وحدثتنا عن الرسائل التي تحملها للمجتمع الإنساني الدولي وأهمها تعريف العالم بما يحدث في مجتمعها والدعوة إلى توفير الحماية الدولية للإيزيديين وأبناء العراق لتمكينهم من العودة الى أرضهم بعد دحر تنظيم داعش .كما حدثتنا عن مجهوداتها في دعم الناجيات وما ينقص المجتمع المدني من أجل الاستمرار في دعم أبناء المجتمع نفسيا ومعيشيا أيضا.

