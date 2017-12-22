هولندا.. تدشين مركز بيانات إنسانية لمساعدة المتضررين من الأزمات حول العالم

افتتح أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة مركزا متطورا لبيانات المساعدات الإنسانية في هولندا، واصفا إياه بـ "الطفرة المستقبلية" التي ستساعد العاملين في المجال الإنساني على اتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين من الأزمات حول العالم.

ويقع المركز الجديد في لاهاي، حيث سيعمل خبراء البيانات والمساعدات الإنسانية معا لتقييم الاحتياجات الإنسانية والتخطيط لكيفية الاستجابة لها بشكل أسرع وأفضل.

وأثناء افتتاح المركز اليوم الجمعة أشار الأمين العام إلى أن "هناك 136 مليون شخص معرض للخطر في جميع أنحاء العالم، وتهدف الأمم المتحدة وشركاؤها إلى الوصول إلى أكثر من 90 مليون من الأشد عوزا منهم".

"التحدي هو ربط الابتكار وتسخيره لمساعدة الملايين من الناس الضعفاء. وهذا هو بالضبط ما جاء بنا إلى هنا اليوم، لتسخير البيانات والتكنولوجيا للعمل من أجل الناس في الأزمات. وهذا ما يعد به مركز البيانات الإنسانية: تقديم الدعم الذي يحتاجه الناس بسرعة وكفاءة أكبر من خلال تسخير قوة البيانات."

مركز البيانات، وهو عبارة عن منصة مفتوحة للوصول إلى المعلومات وتبادلها عبر مئات المنظمات وعشرات حالات الطوارئ الإنسانية، سيركز على ثلاثة مجالات رئيسية: بناء شبكات لتبادل البيانات، تربط بين الأكاديميين وشركات التكنولوجيا وأخصائيي البيانات والمنظمات الإنسانية. مساعدة العاملين في المجال الإنساني على تحسين مهاراتهم وأدواتهم في مجال البيانات. تطوير وتعزيز السياسات بما يضمن استخدام جميع هذه البيانات بشكل مسؤول، وحماية البيانات الحساسة.

ومن بين الأزمات الإنسانية التي سيركز عليها مركز البيانات، اليمن والصومال وأزمة اللاجئين الروهينجا.

السيد غوتيريش، الذي شغل منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين من قبل، يدرك جيدا أهمية البيانات في عمليات صنع القرار وما يترتب على ذلك من خطوات تؤثر على مساعدة المحتاجين حول العالم، بحسب ما قال:

"البيانات الدقيقة هي شريان الحياة للسياسات الجيدة وعمليات صنع القرار. والحصول عليها ومشاركتها عبر مئات المنظمات، في خضم حالات الطوارئ الإنسانية، أمر معقد ويستغرق وقتا طويلا، ولكنه أمر بالغ الأهمية. هذا المركز سيجعل من هذه المهمة الصعبة أسهل بكثير، وسيعجل من تدفق البيانات من مرحلة الجمع إلى التطبيق. البيانات الأسرع تؤدي إلى قرارات ونتائج أفضل."